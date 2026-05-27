Ragazzo di 15 anni cade dal balcone di casa nel Frusinate | soccorso con l'eliambulanza è gravissimo

Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso con l’eliambulanza dopo essere caduto dal balcone di casa al secondo piano in un comune del Frusinate. Le sue condizioni sono considerate gravissime. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un 15enne è grave, caduto dal balcone di casa al secondo piano a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. Soccorso con l'eliambulanza, ha riportato vari traumi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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