Martedì 31 marzo, a Montalto di Castro, un uomo è caduto dal tetto di una casa durante le prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito con un'eliambulanza. Le cause della caduta sono ancora in fase di verifica.

Paura a Montalto di Castro, dove un uomo è caduto dal tetto di una casa. È successo, per cause ancora in corso di accertamento, nella mattinata di martedì 31 marzo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul tetto dell'abitazione quando, improvvisamente, avrebbe perso l'equilibrio precipitando al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale sanitario. Considerata la situazione, è stato richiesta l'entrata in azione dell'eliambulanza che ha provveduto al trasferimento del ferito in ospedale in codice rosso. Nonostante la dinamica dell'incidente, secondo quanto trapelato, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Cade dal tetto di una casa a Montalto di Castro, uomo soccorso con l'eliambulanza

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