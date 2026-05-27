Rafforzare il legame tra attività commerciale e destinazione turistica

Nella provincia di Padova, in particolare nelle aree termali e collinari, si registra un aumento dei servizi legati all’attività commerciale. La crescita riguarda principalmente le imprese che operano nel settore turistico, con un incremento delle offerte e delle strutture dedicate ai visitatori. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui soggetti coinvolti.

Nel territorio della provincia di Padova maggiormente vocato al turismo (stiamo parlando dei comuni termali e collinari) a crescere sono i servizi. Lo hanno potuto constatare i delegati territoriali del mandamento di Abano Terme di Confcom Confcommercio Padova riuniti per una valutazione della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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