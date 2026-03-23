Dal 21 marzo, ogni anno, inizia la stagione di rinascita, luce e movimento: è il momento ideale per riscoprire il rapporto con i propri animali domestici. Che si tratti di un cane entusiasta o di un gatto più indipendente, il legame con il proprio pet può essere coltivato ogni giorno attraverso esperienze condivise. In questo caso, ci concentriamo sulle attività primaverili più adatte al loro equilibrio psico-fisico. E non è solo una questione emotiva: numerosi studi dimostrano che la relazione con cani e gatti ha effetti positivi concreti sulla salute mentale e fisica. Secondo veterinari ed etologi esperti in comportamento animale, riduce lo stress, l’ansia e persino la pressione sanguigna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 10 attività primaverili da fare con il tuo cane e il tuo gatto per rafforzare il legame

Articoli correlati

A spasso con il gatto: i guinzagli più comodi per il tuo pelosettoI gatti sono animali che amano esplorare e vivere all’aperto, non tutti hanno la fortuna di poter “scorrazzare” in un giardino o su...

Il tuo cane sul balcone è più in pericolo di quanto tu creda: ecco come evitarlo e cosa fare subitoPer un animale domestico, il balcone è un osservatorio privilegiato da cui annusare l’aria e scrutare il movimento della strada.

Una selezione di notizie su attività primaverili

Discussioni sull' argomento Vacanze di Pasqua 2026: cosa fare con i bambini nella primavera a Parigi e nelle Île-de-France; Giornate FAI di Primavera; Primavera alla Landriana compie 30 anni: il grande ritorno del vivaismo d’autore nei giardini di Russell Page; La primavera con Hyla: tra natura e riscoperta.

Scuola senza banchi: 10 attività educative fuori dall’aulaÈ iniziata da poco la primavera e con questa, per molti, cresce la voglia di stare all’aria aperta. Vivere gli spazi aperti e verdi non è solo un piacere, ma aiuta anche a stare meglio da un punto di ... savethechildren.it

Attività di Pasqua creativa per bambini! Ecco due simpatiche schede da colorare con due acrostici della parola PASQUA, pensata per stimolare la fantasia e la creatività dei nostri alunni I bambini potranno: colorare disegni primaverili compl facebook