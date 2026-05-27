Nel nuovo album pubblicato da Panico Dischi, il cantautore attraversa la fine di una relazione. Sincero! trasforma il breakup album in un disco che parla di sentimenti universali con la spensieratezza di un bambino Sincero!, il nuovo album di Rares pubblicato per Panico Dischi, che ripercorre la fenomenologia di una rottura: undici brani che raccontano una separazione. L’artista racconta l’erosione lenta di un legame, attraverso la rabbia e la gratitudine che si provano nel tentativo di lasciare andare. Lo fa con una scrittura asciutta e precisa, dentro un disco che guarda alla forma primitiva delle emozioni, con arrangiamenti suonati e una voce che resta sempre vicina a parole semplici e chiare, quelle dei bambini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Raccontare la fine di un amore, con la leggerissima profondità di Rare?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Heated rivalry: la storia d’amore che sta cambiando il modo di raccontare lo sportHeated Rivalry è una storia d’amore che sta rivoluzionando il modo di raccontare lo sport.

Polidori: “Cibo e musica, gesto d’amore. Dobbiamo raccontare la nostra bellezza”Filippo Polidori, conosciuto come ‘food guru’, si dedica alla promozione di cibo e musica come simboli di affetto e connessione.

Temi più discussi: Non conosco il confine preciso tra scrittura e vita…: Valeria Luiselli si racconta; Cosa mi ha spiegato la techno - Aria Aber; Arrivare e partire Raccontare la fine di un amore, con la leggerissima profondità di Rare?; Ermanno Cavazzoni. Salvo Gianni Celati dalle nebbie del tempo (di M. Fontana).

In stagione ho evitato di pubblicare retroscena che potessero generare tensioni attorno al Milan solo per ottenere visibilità, ma a fine campionato è giusto raccontare parte di ciò che è successo nel rispetto di chi ha lavorato nel club e dei tifosi che meritano di c x.com

Quindi alla fine ho letto i fumetti. Forse è perché sono europeo e leggo pochi fumetti americani, ma... non mi sono piaciuti davvero. Sarebbe interessante sapere qual è l'opinione generale su di essi. reddit

Anelli di divorzio, il trend che cambia il modo di raccontare la separazione al femminilePer decenni il divorzio è stato un evento da gestire a bassa voce, quasi da nascondere. Un passaggio imbarazzante, una ferita da non esibire. Oggi, invece, qualcosa si è incrinato e non è ... tgcom24.mediaset.it

Alena Seredova: Mi offrirono 100 mila euro per raccontare la fine del mio matrimonio con Buffon. Mio figlio Louis? Sono 2 anni che siamo lontaniIl successo Alena Seredova l'ha cominciato ad assaporare all'età di 14 anni. Ai tempi - racconta a Il Secolo XIX - i concorsi di bellezza erano visti da tutti in tv, quando partecipai a ?eská Miss, ... ilmessaggero.it