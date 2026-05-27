Raccolta mozziconi & Co | a Novara un’iniziativa per ripulire il centro cittadino
Giovedì 29 maggio, alle 9:45, si svolgerà in piazza Puccini a Novara l’iniziativa denominata “Raccolta mozziconi & Co”. L’evento è promosso da associazioni ambientaliste e di tutela della salute, con il patrocinio di enti locali. L’obiettivo è ripulire il centro cittadino dalla presenza di mozziconi di sigarette e altri rifiuti. La partecipazione è aperta a cittadini e volontari.
Giovedì 29 maggio alle ore 9,45 in piazza Puccini a Novara si terrà l’iniziativa “Raccolta mozziconi & Co”, promossa da Novara Green, dal circolo Legambiente Il Pioppo e dalla Lilt Novara, con il patrocinio di Asl Novara e Assa.Con il supporto dei giovani volontari, i partecipanti si occuperanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Temi più discussi: Raccolta mozziconi & Co: a Novara un’iniziativa per ripulire il centro cittadino; Jesi, JesiClean presenta Riciccami per la raccolta e il recupero dei mozziconi; Rifiuti: la raccolta ed il trasporto di quelli abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico potrà essere svolta con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali; Jesi lancia #Riciccami: parte il progetto per il recupero dei mozziconi di sigaretta.
#Normativa Deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026 - Delibera sui mozziconi di prodotti da fumo Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 - Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Per maggiori informazioni: h facebook
#Giovedìdifferenziato Lo sapevi che molti errori nella raccolta dell’organico si possono evitare? Scarti di frutta, fondi di caffè, gusci d’uovo possono andare nell’organico, ma attenzione ai sacchetti in plastica e non compostabili! tinyurl.com/3383rcny # x.com
Il vicino ha buttato i pannolini nel nostro bidone della raccolta differenziata reddit
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