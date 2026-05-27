Raccolta mozziconi & Co | a Novara un’iniziativa per ripulire il centro cittadino

Notizia in breve

Giovedì 29 maggio, alle 9:45, si svolgerà in piazza Puccini a Novara l’iniziativa denominata “Raccolta mozziconi & Co”. L’evento è promosso da associazioni ambientaliste e di tutela della salute, con il patrocinio di enti locali. L’obiettivo è ripulire il centro cittadino dalla presenza di mozziconi di sigarette e altri rifiuti. La partecipazione è aperta a cittadini e volontari.