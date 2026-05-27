Qui Baranzate | Ha stravinto la concretezza

A Baranzate, Emanuela Occhipinti ha vinto con una vittoria che viene definita storica per Forza Italia e per il team che l’ha supportata. La candidata ha ottenuto il risultato più alto rispetto ai rivali, consolidando la presenza del partito nel territorio. La campagna si è concentrata sulla concretezza e sui temi pratici, portando a un risultato che segna un passaggio importante per il partito locale. La vittoria è stata celebrata come un traguardo significativo.

"La vittoria di Emanuela Occhipinti a Baranzate rappresenta un risultato storico per Forza Italia e per tutta la squadra che ha sostenuto con determinazione questo progetto politico. I cittadini hanno premiato una proposta credibile, concreta e vicina al territorio". È il commento di Gianluca Comazzi, assessore al territorio e sistemi verdi e capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia. Poi si toglie un sassolino dalla scarpa e aggiunge, "nonostante i tentativi di condizionare la competizione attraverso una lista civetta costruita per favorire il candidato del Partito Democratico, gli elettori hanno scelto con chiarezza da che parte stare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Qui Baranzate: "Ha (stra)vinto la concretezza"

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