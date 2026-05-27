Puglia on the Road da stasera in tv il nuovo programma culinario | le anticipazioni

Da questa sera in televisione debutta un nuovo programma dedicato alla Puglia, che si concentra sulla cucina e sui luoghi autentici della regione. Il format si distingue per un approccio diretto, senza immagini stereotipate o itinerari veloci, offrendo una visione più reale e dettagliata della zona. La trasmissione mira a mostrare le tradizioni culinarie e i paesaggi locali attraverso un racconto approfondito e genuino.

Nel panorama televisivo dedicato ai viaggi e alla gastronomia, arriva un programma che racconta la Puglia senza cartoline artefatte né itinerari frettolosi. “Puglia on the Road”, al via su Food Network oggi, mercoledì 27 maggio dalle 22.00, è un format di incontri, sapori, memoria e tradizioni. 🔗 Leggi su Today.it

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