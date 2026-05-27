Dal 29 al 31 maggio, il PalaMontepaschi di Chianciano Terme ospiterà le finali dei Campionati Italiani Femminili di pugilato nelle categorie U17 e U19. Le competizioni si svolgeranno nel contesto di un evento nazionale e saranno trasmesse in diretta su Italia Boxe TV. La manifestazione coinvolgerà atlete di diverse regioni italiane, con incontri programmati per tutte le giornate.

Dal 29 al 31 maggio il PalaMontepaschi ospiterà le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta su Italia Boxe TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Chianciano Terme si prepara ad accogliere le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico 2026. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con Boxing Club Siena e Comitato Regionale FPI Toscana, si svolgerà dal 29 al 31 maggio al PalaMontepaschi. L’intera competizione sarà trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Pugilato femminile, a Chianciano Terme le finali dei Campionati Italiani U17 e U19: diretta su Italia Boxe TV

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