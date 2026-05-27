Il partito di governo spagnolo sta collaborando con le forze dell'ordine in un’indagine su possibili irregolarità finanziarie. Il primo ministro ha affermato che, in presenza di eventuali illeciti, verranno adottate misure rigorose. Finora non sono stati resi noti dettagli specifici sull’indagine o sulle accuse. La collaborazione con la polizia è stata confermata ufficialmente dal partito.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha spiegato che il suo partito sta collaborando con la polizia, nell’ambito di un’indagine in corso su possibili illeciti finanziari. La polizia spagnola perquisito la sede del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) nel centro di Madrid. Parlando in una conferenza stampa a Roma, dopo l’udienza con Papa Leone XIV, il primo ministro iberico ha sottolineato: “Non voglio minimizzare la gravità dell’indagine che la Corte Nazionale sta attualmente conducendo e, pertanto, ciò che posso comunicare al pubblico spagnolo è la totale collaborazione con il sistema giudiziario”. Questo articolo Psoe, Sánchez:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Psoe, Sánchez: "Se ci sono irregolarità agiremo con severità"

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