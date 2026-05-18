Andalusia crollo Psoe La fronda anti-Sánchez | Stanchi di perdere

In Andalusia, il Partito Socialista Obrero Español ha subito un crollo durante le recenti elezioni amministrative, segnando una battuta d’arresto significativa. La fronda interna contro il leader del partito ha preso corpo, con membri che si sono espressi apertamente contro la guida centrale, affermando di essere stanchi delle sconfitte ripetute. La sconfitta si accompagna a una serie di problemi giudiziari che stanno facendo discutere sia all’interno che all’esterno dell’alleanza di governo.

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Stanchi del "batacazo", della batosta, come Oltremanica. Un'elezione amministrativa che certifica la crisi, un ammutinamento da dentro la maggioranza di governo, una serie di imbarazzi giudiziari che non potranno essere ignorati ancora per molto. La Spagna segue il trend del Regno Unito e mette nero su bianco la grande crisi di Pedro Sánchez: anche i papaveri del Psoe non ne possono più di perdere e chiedono conto al premier. Le elezioni in Andalusia non solo confermano lo strapotere locale del Partito Popolare, ma precipitano i socialisti ai minimi storici, abbattendosi come uno tsunami sul governo nazionale già zavorrato da scandali e defezioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Andalusia, crollo Psoe. La fronda anti-Sánchez: "Stanchi di perdere" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Andalusia, il dramma a Huelva scuote il Psoe prima del voto? Punti chiave Come può la gaffe di Montero cambiare l'esito del voto andaluso? Perché la chiusura dell'Ocon-Sur ha indebolito la lotta al... Sanchez perde in Andalusia: peggior risultato di sempreMentre Schlein elogiava Sanchez da Fazio, in Spagna si cosumava il disastro del Psoe. Elezioni Andalusia, Pp vince senza maggioranza. Crollo PsoeVittoria incompleta per il Partido popular alle elezioni in Andalusia. Il governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla si è infatti confermato il più votato dagli elettori ma senza ottenere la maggi ... tg24.sky.it Andalusia, exit poll: PP sfiora la maggioranza, PSOE crollaGli exit poll diffusi in occasione delle elezioni regionali in Andalusia, tenutesi il 17 maggio 2026, delineano un quadro politico chiaro: il Partido Popular (PP), guidato dal presidente uscente Juan ... it.blastingnews.com