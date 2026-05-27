La delibera sull'adozione del taser da parte della polizia locale sarà discussa in aula per il voto finale. La proposta, approvata dalla giunta, prevede l'acquisto di dispositivi elettrici per le forze dell'ordine. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i gruppi politici di sinistra, alcuni dei quali si sono opposti alla misura. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane, prima del passaggio definitivo in consiglio comunale.

Andrà in aula per il voto finale la delibera sull'adozione del taser da parte della polizia locale. Ma la discussione di ieri durante l'ennesima commissione congiunta Sicurezza e Affari istituzionali per approfondire il tema è avvenuta in un clima di tensione e grande confusione per il centrosinistra tra chi cambia idea, come il capogruppo del Gruppo Misto e presidente della Commissione Affari Istituzionali Enrico Fedrighini o la consigliera del Pd Alice Arienta, mentre la dem Natascia Tosoni insiste sul fatto che "non esiste il rischio zero" sull'utilizzo della pistola a impulsi elettrici. Sulla stessa posizione il capogruppo di Euopa Verde Tommaso Gorini che sottolinea come "l'uso di queste armi comporti dei rischi che non sono preventivabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pronta la delibera per il taser ma è fuoco amico sulla sinistra

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