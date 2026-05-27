Penarol e Santa Fe si affrontano nella sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, in uno spareggio che si gioca tra mercoledì e giovedì alle 02:30 ora italiana. La partita si svolge in Uruguay e sarà trasmessa in streaming. Sono in gioco punti fondamentali per la qualificazione ai turni successivi del torneo. Le formazioni sono ancora da definire, e le statistiche delle squadre sono disponibili prima del calcio d'inizio.

Penarol-Santa Fe è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Per il Penarol è l’ultima spiaggia. L’ultima occasione per fare in modo che quest’avventura nella fase a gironi della Copa Libertadores non si trasformi in un fiasco totale. Certo, il club uruguaiano è già sicuro di non poter staccare il pass per gli ottavi. I soli tre punti conquistati in 5 giornate e l’ultimo posto nel gruppo E gli impediscono di sognare. Ma i gialloneri possono ancora limitare i danni arrivando terzi e retrocedendo in Copa Sudamericana, un modo per proseguire il viaggio continentale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Penarol-Santa Fe: è uno “spareggio” per la Sudamericana

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