Pronostico Athletico Paranaense-Botafogo | approfittano della bufera

Nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 si disputa il recupero della quinta giornata del campionato brasiliano tra Athletico Paranaense e Botafogo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state comunicate dalle fonti ufficiali. La sfida si svolge nel contesto di una giornata rinviata e rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di ottenere punti importanti.

Athletico Paranaense-Botafogo è un recupero della quinta giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il pessimo inizio di stagione è costato l’esonero a Martin Anselmi, giovane tecnico argentino arrivato al Botafogo solamente tre mesi fa al posto del dimissionario Davide Ancelotti. Non è bastata la seconda vittoria nel Brasileirao 2026 (successo per 2-1 in casa dell’RB Bragantino nello scorso fine settimana) per far cambiare idea al club di Rio de Janeiro, che dopo sei turni si ritrova sorprendentemente al quartultimo posto – sono appena 6 i punti conquistati – e con due eliminazioni sul groppone, tra cui quella nei preliminari della Copa Libertadores. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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