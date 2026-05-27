Precari scuola niente indennità per le ferie a Natale e Pasqua ecco cosa ha detto la Corte di Cassazione SPECIALE con Miceli LIVE Giovedì 28 maggio alle 17 | 00

La Corte di Cassazione ha stabilito che i docenti a tempo determinato non riceveranno indennità per le ferie di Natale e Pasqua. La decisione riguarda tre regole che rappresentano un cambiamento rispetto alle interpretazioni precedenti. La sentenza si applica ai precari della scuola, senza prevedere compensi per i periodi di sospensione delle attività durante le festività. La decisione è stata comunicata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli.

La Suprema Corte ha parlato. E per i docenti a tempo determinato arrivano tre regole che assomigliano molto a un dietrofront rispetto alla linea garantista degli ultimi anni. Con la sentenza n. 8832026, pubblicata il 27 maggio, la Sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che durante le sospensioni delle lezioni – Natale, Pasqua, ponti – l’indennità sostitutiva delle ferie non è automatica. Spetta solo per la differenza tra i giorni maturati e quelli in cui il docente avrebbe teoricamente potuto godere del riposo. E niente obbligo per il dirigente scolastico di avvisare o invitare formalmente il supplente a prendersi quei giorni. La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Torino. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Precari scuola, niente indennità per le ferie a Natale e Pasqua, ecco cosa ha detto la Cassazione

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