Contratto dirigenti scolastici 2022-24 cosa è previsto? Aumenti arretrati ferie mobilità e permessi SPECIALE con Codispoti Uil Scuola LIVE Giovedì 14 maggio alle 15 | 00

Giovedì 14 maggio alle 15:00 si terrà un approfondimento in diretta con un rappresentante sindacale sulla contrattazione 2022-2024 per i dirigenti scolastici. La trattativa si è conclusa con la firma al tavolo dell’Aran, e tra gli argomenti trattati ci sono gli aumenti salariali, gli arretrati, le ferie, la mobilità e i permessi. Si tratta di un accordo che interessa direttamente il settore dell’istruzione e della ricerca.

La tornata contrattuale 2022-2024 per l’area dirigenziale dell’Istruzione e della Ricerca si è chiusa on la firma al tavolo dell’Aran. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto dirigenti 22-24, cosa è previsto Aumenti, arretrati, ferie, mobilità e permessi

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