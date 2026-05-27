Portami al lago e non solo | successo per le iniziative con i gemelli di Valmadrera

Notizia in breve

L'evento “Portami al Lago” ha riscosso successo, attirando anche cittadini inglesi e tedeschi delle città gemellate con Valmadrera. Durante l'iniziativa, sono state svolte attività e incontri che hanno coinvolto i partecipanti stranieri. Non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico o incidenti. La partecipazione straniera ha evidenziato un interesse crescente per le tradizioni locali e le attività proposte. La manifestazione si è svolta senza intoppi, con una buona affluenza di pubblico.