Portami al lago e non solo | successo per le iniziative con i gemelli di Valmadrera
L'evento “Portami al Lago” ha riscosso successo, attirando anche cittadini inglesi e tedeschi delle città gemellate con Valmadrera. Durante l'iniziativa, sono state svolte attività e incontri che hanno coinvolto i partecipanti stranieri. Non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico o incidenti. La partecipazione straniera ha evidenziato un interesse crescente per le tradizioni locali e le attività proposte. La manifestazione si è svolta senza intoppi, con una buona affluenza di pubblico.
L'evento “Portami al Lago” ha attratto anche i cittadini inglesi e tedeschi delle città gemellate con Valmadrera. Cogliendo l'occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del comitato inglese Steve Haines è infatti giunta nel Lecchese una delegazione dalla Gran Bretagna e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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