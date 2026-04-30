Portami al Lago a Valmadrera

Ogni anno, a fine maggio, il Pratone di Parè diventa il centro di un evento che coinvolge molti residenti e visitatori. Durante questo weekend, il prato si riempie di attività e persone che vengono ad approfittare della cornice naturale, con il Moregallo sullo sfondo e il lago di fronte. L’area, normalmente tranquilla, si anima con iniziative e incontri che attraggono coloro che desiderano trascorrere il tempo all’aperto in questa zona di Valmadrera.

Ogni anno, quando il calendario si avvicina alla fine di maggio, il Pratone di Parè si trasforma. Il prato largo che digrada verso il lago, con il profilo del Moregallo sullo sfondo e l'acqua del Lario che luccica a pochi passi, smette per un weekend di essere solo un angolo verde di Valmadrera e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: The Times: "Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d'Orta" Panoramica sull’argomento Si parla di: Valmadrera: torna Portami al lago – Lake & more con tante novità; Pro Loco nuova guida e direttivo.