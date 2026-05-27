Djokovic ha superato il turno al Roland Garros 2026 grazie a una vittoria contro Valentin Royer, in una partita più difficile del previsto. Dopo la vittoria, sono nate polemiche sui social riguardo all’orario di gioco dell’atleta serbo rispetto a quello di Sinner. Tuttavia, i fatti dimostrano che Djokovic ha disputato la partita in un orario regolare e senza differenze rispetto agli altri giocatori. Nessuna modifica o preferenza è stata riscontrata ufficialmente.

Novak Djokovic ha staccato il pass per il terzo turno del Roland Garros 2026 al termine di una sfida molto più complicata del previsto contro il francese Valentin Royer. Sul Court Philippe-Chatrier, il serbo ha dato l’impressione di poter archiviare rapidamente la pratica dopo due set dominati con autorità, grazie a un tennis ordinato, profondo e quasi privo di sbavature. La partita, però, ha cambiato improvvisamente inerzia nel tie-break del terzo parziale, quando l’ex numero uno del mondo ha fallito un match point sul 6-5, consentendo al giovane francese di riaprire l’incontro sospinto dall’entusiasmo del pubblico parigino. Da quel momento il match si è trasformato in una battaglia nervosa e fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Polemica social sull’orario di gioco di Djokovic rispetto a Sinner a Parigi: i fatti smentiscono e c’è una rivelazione

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Adesso come la mettiamo con le polemiche sull’orario di gioco tutti muti back in the tana #sinner #rolandgarros x.com

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