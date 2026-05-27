PlayStation Plus Gugno 2026 | Sony annuncia i GIochi per gli Abbonati

A giugno 2026, gli abbonati PlayStation Plus trovano una nuova selezione di giochi, con un focus su multiplayer e cooperazione. La lineup include titoli che favoriscono il gioco di gruppo e l’interazione tra giocatori, riducendo le esperienze solitarie. Sony ha scelto di puntare su titoli che permettono di condividere partite con altri utenti, creando un’offerta più orientata al divertimento collettivo.

Il mese di giugno 2026 si apre con una nuova selezione di giochi per gli abbonati PlayStation Plus, e questa volta Sony sembra aver puntato su una lineup molto chiara: meno esperienze solitarie, più multiplayer, cooperazione, caos e partite da condividere con altri giocatori. Dal 2 giugno 2026, gli utenti abbonati potranno aggiungere alla propria libreria tre titoli molto diversi tra loro, ma accomunati da una forte componente d’azione e rigiocabilità: Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 e Warhammer 40,000: Darktide. Non è una selezione costruita per accontentare tutti allo stesso modo, ma è una di quelle lineup che può sorprendere chi cerca giochi da avviare più volte, magari in compagnia, senza limitarsi alla classica esperienza da completare una volta e archiviare. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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PlayStation Plus Maggio 2026: i giochi gratis PS5 e PS4

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