PingPong partners with Visa to launch Card to Account Payment Solution for global businesses
PingPong ha annunciato una partnership con Visa per lanciare una soluzione di pagamento Card to Account destinata a aziende globali. La nuova piattaforma permette di trasferire fondi direttamente dal conto della carta a conti bancari, semplificando i pagamenti internazionali. La soluzione è rivolta a imprese che operano a livello globale, offrendo un metodo più rapido e sicuro per le transazioni transfrontaliere. La collaborazione mira a migliorare l’efficienza nei pagamenti tra aziende e clienti in diversi paesi.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PingPong’s new Business Payment Solution Provider (BPSP) offering enables corporate buyers to settle any supplier invoice using their existing commercial card, including suppliers that do not accept card payments, extending working capital by up to 45 days without additional debt. The solution is live in the UK, EU and Hong Kong, with rollout to the US and Singapore scheduled across 2026. LONDON, May 27, 2026 PRNewswire — PingPong, the embedded financial infrastructure for global businesses, today announced the launch of Card to Account Payment Solution, a new Business Payment Solution Provider (BPSP) offering developed in partnership with Visa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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