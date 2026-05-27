pingpong partners with visa to launch card to account payment solution for global businesses

Notizia in breve

PingPong ha annunciato una partnership con Visa per lanciare una soluzione di pagamento Card to Account destinata a aziende globali. La nuova piattaforma permette di trasferire fondi direttamente dal conto della carta a conti bancari, semplificando i pagamenti internazionali. La soluzione è rivolta a imprese che operano a livello globale, offrendo un metodo più rapido e sicuro per le transazioni transfrontaliere. La collaborazione mira a migliorare l’efficienza nei pagamenti tra aziende e clienti in diversi paesi.