Pil pro capite l?Italia non ultima ma in maglia rosa

L’Italia si posiziona al primo posto tra i Paesi europei per il pil pro capite, secondo i dati più recenti. Nei giorni scorsi, politici, analisti e commentatori hanno descritto il Paese come in difficoltà, dipingendolo sull’orlo del collasso economico. Tuttavia, le statistiche ufficiali mostrano una situazione diversa, con il dato sul prodotto interno lordo pro capite che colloca l’Italia in una posizione superiore rispetto ad altri Paesi europei.

In questi ultimi giorni l’Italia è stata dipinta da diversi politici, analisti e commentatori come un Paese sull’orlo del collasso. Per citare alcuni casi, l’Italia è stata definita come un Paese “fermo”, che “non sa più crescere”, come “l’ultima in Europa”, come la “maglia nera”. Lo spunto per tutto ciò sono state le ultime previsioni macroeconomiche primaverili della Commissione europea, che indicano un aumento del nostro Pil in termini reali dello 0,5% quest’anno e dello 0,6% il prossimo. Lo ripetiamo, si tratta di previsioni, cioè non di fatti accaduti ma solo di qualcosa che potrebbe succedere. Ma tanto è bastato per scatenare... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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