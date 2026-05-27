Lite in tv tra Pierluigi Bersani, ex segretario del Partito democratico, e Brunella Bolloli, giornalista e firma di Libero. Lo scontro, a “Otto e mezzo” su La7, è iniziato quando l’ex leader del Pd ha commentato la vittoria alle elezioni comunali di Vincenzo De Luca, diventato sindaco di Salerno per la quinta volta. “Sarebbe certamente peggio se non ci fosse. E’ un personaggio controverso finché si vuole, ma non ho mai sentito nessuno dire che non sa amministrare. I fatti li sa fare poi ogni tanto li vende come miracoli, però non arruolando Dio e La Madonna come ha fatto Cannizzaro a Reggio Calabria”, ha detto Bersani. #ottoemezzo Brunella Bolloli risponde a Bersani e Formigli sulla campagna elettorale del PD alle scorse amministrative https:t. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pierluigi Bersani, lite in tv con la giornalista Bolloli a “Otto e mezzo”: che cosa è successo

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