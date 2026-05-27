Il 15 maggio è la data ufficiale di apertura della pesca al persico. Tuttavia, nelle acque del Sebino si sono verificate catture di agoni con il siluro prima di questa data, sollevando dubbi sulla regolamentazione e sulle pratiche di cattura. La situazione ha portato a discussioni tra pescatori e autorità competenti, che stanno valutando eventuali interventi o controlli per garantire il rispetto delle norme vigenti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito a queste catture anticipate.

Sul calendario è il 15 maggio l’apertura della pesca al persico. Eppure nelle acque del Sebino per i pescatori di professione la priorità assoluta oggi si chiama contenimento: una vera e propria mobilitazione contro il pesce siluro, predatore alloctono che minaccia l’ ecosistema locale e la sopravvivenza degli agoni. Il tempismo non è casuale. In questo periodo dell’anno gli agoni, le celebri sardine di lago da cui nasce la tradizionale sarda essiccata, presidio Slow Food, iniziano la frega e si avvicinano alle rive e alle acque basse, diventando vulnerabili. Diventando vittime dei siluri che hanno imparato a ricalcarne i ritmi, pur essendo specie da fondale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pesca all’agone in gara con il siluro

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