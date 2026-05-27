In nove regioni del Perù, uno sciopero agricolo ha portato al blocco delle strade, influenzando la distribuzione di beni e alimenti. La protesta è stata innescata dall’aumento delle importazioni di riso a basso costo, che ha provocato tensioni tra gli agricoltori locali e le politiche di importazione. La sospensione delle attività ha causato difficoltà nell’approvvigionamento di cibo nei mercati, con ripercussioni sulla disponibilità di prodotti alimentari.

? Punti chiave Come influenzerà il blocco dei prezzi la disponibilità di cibo nei mercati?. Perché l'importazione di riso a basso costo ha scatenato gli scontri?. Quali conseguenze avranno le sospensioni scolastiche nelle zone rurali colpite?. Come reagirà il governo per evitare che la paralisi si estenda?.? In Breve Conveagro coordina i blocchi in Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno, San Martin, Ucayali, Huanuco, Tumbes e La Libertad.. Blocchi su 13 punti stradali tra Panamericana Norte e Federico Basadre causano sospensione lezioni rurali.. Proteste causate da rincaro fertilizzanti e importazioni riso a basso costo penalizzano i produttori.. Scontri a Piura tra agricoltori e camionisti minacciano l'approvvigionamento alimentare nei mercati locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, 9 regioni paralizzate: lo sciopero agricolo blocca le strade

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