Perde la vita durante un volo in parapendio

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è morto durante un volo in parapendio in Val Ridanna mercoledì 27 maggio. L'incidente si è verificato durante il lancio, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, è deceduta sul luogo dell’incidente. La procura ha avviato le indagini per chiarire le cause.