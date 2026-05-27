Perde la vita durante un volo in parapendio

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è morto durante un volo in parapendio in Val Ridanna mercoledì 27 maggio. L'incidente si è verificato durante il lancio, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, è deceduta sul luogo dell’incidente. La procura ha avviato le indagini per chiarire le cause.

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Tragedia in Val Ridanna dove nella mattinata di mercoledì 27 maggio un altoatesino di 32 anni – di cui al momento non è ancora stata resa nota l’identità – ha perso la vita in seguito a un lancio col parapendio.In base a quanto emerso l’uomo era insieme a un compagno, pronto a lanciarsi a ridosso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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