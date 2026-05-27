Pensioni il futuro corre nei fondi | così il Tfr diventa la nuova assicurazione dei giovani
Il Tfr, il trattamento di fine rapporto, sta assumendo un ruolo crescente come forma di previdenza per i giovani, trasformandosi in una sorta di assicurazione. La previdenza complementare, che per anni è stata considerata una scelta opzionale e riservata a lavoratori con redditi fissi, sta diventando una strada più diffusa per garantire un reddito futuro. Questa evoluzione si verifica in un contesto in cui le modalità di gestione delle pensioni stanno cambiando e si cerca di coinvolgere anche le nuove generazioni.
Per anni la previdenza complementare è rimasta ai margini del dibattito pubblico, trattata come una scelta individuale da rimandare o come un prodotto finanziario per lavoratori con redditi stabili. Oggi, invece, entra nel cuore della politica economica. La legge di Bilancio 2026 prova a trasformare il secondo pilastro pensionistico in una componente strutturale della vita lavorativa, soprattutto per i nuovi assunti. Sullo sfondo ci sono l’ invecchiamento della popolazione, la discontinuità delle carriere e il rischio che le pensioni pubbliche future siano meno generose rispetto al passato. Il silenzio-assenso cambia l’ingresso nel lavoro.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Perché la tua pensione non esisterà più (e cosa fare)
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