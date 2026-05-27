Pensioni il futuro corre nei fondi | così il Tfr diventa la nuova assicurazione dei giovani

Notizia in breve

Il Tfr, il trattamento di fine rapporto, sta assumendo un ruolo crescente come forma di previdenza per i giovani, trasformandosi in una sorta di assicurazione. La previdenza complementare, che per anni è stata considerata una scelta opzionale e riservata a lavoratori con redditi fissi, sta diventando una strada più diffusa per garantire un reddito futuro. Questa evoluzione si verifica in un contesto in cui le modalità di gestione delle pensioni stanno cambiando e si cerca di coinvolgere anche le nuove generazioni.