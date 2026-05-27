Pattinaggio di figura la coppia di danza che non ti aspetti | ecco Marin Honda-Shoma Uno

Notizia in breve

Una coppia di pattinatori giapponesi, nota per le competizioni individuali, ha deciso di competere insieme nella disciplina di danza su ghiaccio. I due atleti sono Marin Honda e Shoma Uno. Questa combinazione rappresenta una novità nel mondo del pattinaggio di figura, dove solitamente si gareggia in singolo o in coppia. La loro partecipazione alla categoria di danza su ghiaccio è stata annunciata come un’inedita collaborazione tra due atleti di alto livello.