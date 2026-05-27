Pattinaggio di figura la coppia di danza che non ti aspetti | ecco Marin Honda-Shoma Uno
Una coppia di pattinatori giapponesi, nota per le competizioni individuali, ha deciso di competere insieme nella disciplina di danza su ghiaccio. I due atleti sono Marin Honda e Shoma Uno. Questa combinazione rappresenta una novità nel mondo del pattinaggio di figura, dove solitamente si gareggia in singolo o in coppia. La loro partecipazione alla categoria di danza su ghiaccio è stata annunciata come un’inedita collaborazione tra due atleti di alto livello.
Due nomi rilevanti della specialità individuale giapponese che si uniscono. Ma non nelle coppie, bensì nella danza. Da una parte un cavaliere che può vantare un argento ed un bronzo olimpico, oltre che due affermazioni ai Mondiali. Dall’altra una dama competitiva in ambito Junior e di buona fattura nella massima categoria. Il colpo a sorpresa nella off season del pattinaggio di figura porta il nome di Marin Honda e Shoma Uno, nuovo team pronto a cominciare una nuova avventura in una specialità differente. I due hanno ufficializzato la collaborazione con una conferenza stampa organizzata lo scorso fine settimana. Si tratta di un progetto a lungo raggio, anche se l’obiettivo è quello di essere già in lizza per i Giochi Olimpici del 2030 che, ricordiamo, si svolgeranno sulle Alpi Francesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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