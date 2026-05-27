Pasión popular | una notte nel cuore dell' America Latina con le musiche di Colectivo 73

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 26 giugno alle 21, al Teatro Aperto di Poggio Berni, si tiene “Pasión Popular”, uno spettacolo del Colectivo 73. La serata presenta musiche provenienti dall’America Latina, interpretate dal gruppo musicale. L’evento si svolge all’interno di un festival estivo nella località di Poggio Torriana, con l’obiettivo di portare sul palco sonorità latinoamericane. La band è riconosciuta nella regione per la ricerca e la diffusione di questo genere musicale.

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A Poggio Torriana l’estate parte a ritmo di musica latinoamericana. Venerdì 26 giugno, alle 21, il Teatro Aperto di Poggio Berni ospita “Pasión Popular”, il nuovo spettacolo del Colectivo 73, tra le realtà musicali più apprezzate in Emilia-Romagna per la ricerca e la diffusione della musica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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