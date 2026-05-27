Partite Iva più fedeli ma il rischio evasione resta per una su due
Nel 2023, il numero di partite Iva con voti da 8 o superiori è aumentato del 2,2%, portando a una crescita dei redditi medi dell’8,6%. Tuttavia, circa una partita Iva su due continua a rappresentare un rischio di evasione fiscale. I dati indicano che, nonostante l’incremento delle attività più “fedeli”, il fenomeno dell’evasione rimane ancora diffuso.
Probabilmente è ancora presto per parlare di un effetto del concordato preventivo. Sicuramente la guerra contro l’evasione è lontanissima dall’essere vinta. Però qualche segnale di fondo dai dati dei redditi delle partite Iva relativi alle dichiarazioni presentate nel 2025 va colto. Partiamo dallo scenario macro che nel 2024 ha visto una crescita del Pil pari al 2,8% in termini reali e dello 0,8% in termini nominali. Messo in chiaro questo, i redditi medi dei poco meno di 2,7 milioni di partite Iva che sono obbligate a compilare le pagelle fiscali (ossia quelle con ricavi o compensi fino a 5,16 milioni di euro e che non hanno i requisiti per entrare in regimi agevolati) sono in crescita dell’8,6% arrivando ad attestarsi a 56. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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