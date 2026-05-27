Paralisi sul contratto dei Regionali in Sicilia Sarà mobilitazione

Da sei mesi, i contratti, le retribuzioni e i diritti dei lavoratori della Regione siciliana sono bloccati. La situazione ha portato a una paralisi che coinvolge numerosi dipendenti, senza che siano stati firmati nuovi accordi o sbloccate le pratiche amministrative. La mancanza di risposte ha generato malcontento e preoccupazione tra chi lavora nella pubblica amministrazione regionale. La protesta potrebbe portare a una mobilitazione imminente.

Sei mesi che hanno bloccato contratti, retribuzioni e diritti alla Regione siciliana. E’ l’accusa delle organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp che denunciano il «grave immobilismo» che, per oltre 180 giorni, «ha paralizzato l’assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, gestito ad interim con operatività ridotta». Una situazione che ha determinato ritardi «pesantissimi» su questioni fondamentali per migliaia di lavoratrici e lavoratori regionali: rinnovi contrattuali 20252027, salario accessorio, progressioni verticali, elevate professionalità, welfare e tutele previdenziali. «Mentre nel resto della... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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