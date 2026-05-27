Sui marciapiedi di Prosto e Borgonuovo sono stati trovati palline da tennis, ma non si tratta di uno scherzo. Sono state posizionate per mappare i punti luce esistenti e pianificare la futura rete di illuminazione pubblica. I sopralluoghi sono in corso, con l’obiettivo di individuare e analizzare le aree di intervento. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulla natura delle operazioni o sui tempi di completamento.

A Prosto e Borgonuovo sono iniziati i sopralluoghi per mappare la futura rete di illuminazione pubblica. Se in giro per il territorio del comune valchiavennasco vi capita di vedere delle palline da tennis intinte di vernice sui marciapiedi, sappiate che non c’è (purtroppo) Sinner in allenamento ma è il frutto dei primi sopralluoghi dei tecnici chiamati a mappare la zona per l’impianto di illuminazione futura. A comunicarlo è il sindaco di Piuro Omar Iacomella. "In queste ore, il nostro ufficio tecnico insieme ai tecnici incaricati ha iniziato i sopralluoghi sul territorio per mappare la futura rete di illuminazione pubblica. I vecchi pali della luce hanno ormai fatto il loro tempo e sono arrivati a fine vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palle da tennis sui marciapiedi. Scherzo? No, “mappano” punti luce

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