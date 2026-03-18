Palle da tennis riempite di droga lanciate in carcere

Alle prime luci dell’alba, i militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Pescara hanno individuato e sequestrato diverse palle da tennis riempite di droga, lanciate all’interno di un carcere. L’intervento ha portato al recupero di sostanze stupefacenti occultate in questo modo insolito e all’identificazione di eventuali responsabili coinvolti nell’operazione. Nessuno è stato ancora arrestato o denunciato.

Alle prime luci dell’alba i militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Pescara hanno dato esecuzione a 19 ordinanze di custodia cautelare delle quali 13 nei confronti di già detenuti in carcere a Rieti, Frosinone, Civitavecchia e Siena per spaccio di sostanze stupefacenti e utilizzo di dispositivi di comunicazione illeciti all’interno della casa circondariale di Pescara. L’operazione, denominata " Prison Break ", trae origine, dal sequestro, nel 2025, da parte di agenti penitenziari, di dispositivi elettronici e di stupefacenti avvenuti nel carcere abruzzese. Ne è derivato l’avvio di una strutturata attività investigativa, svolta con... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palle da tennis riempite di droga lanciate in carcere Articoli correlati Leggi anche: Pescara, smantellata rete di spaccio in carcere: droga nelle palline da tennis e cellulari in cella Leggi anche: Il 22 marzo il tennis a Napoli. Con Wawrinka e le palle autografate da Sinner Una selezione di notizie su Palle da tennis riempite di droga... Argomenti discussi: Palle da tennis riempite di droga lanciate in carcere. Palle da tennis riempite di droga lanciate in carcereAlle prime luci dell’alba i militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Pescara hanno dato esecuzione a 19 ... lanazione.it Droga nelle palline da tennis e nello spezzatino, smantellata rete di spaccio nel carcere di Pescara [VIDEO]Svariati modi per far entrare stupefacenti e telefoni cellulari nella casa circondariale. C'era perfino chi occultava i materiali per via endorettale. Organizzazione smantellata dai carabinieri: esegu ... ilpescara.it