PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026 | CARLUCCI IN ARENA NUOVE SERIE AL VIA
Dal 31 maggio al 6 giugno 2026, diversi canali televisivi italiani trasmetteranno i loro palinsesti, con alcune novità e programmi consolidati. Tra gli eventi, è previsto il ritorno di un noto conduttore in prima serata su un canale principale. Verranno inoltre lanciate nuove serie televisive e programmi di intrattenimento. La programmazione include anche film e approfondimenti, con variazioni tra i diversi emittenti. La settimana segna un cambio di stagione, con molte trasmissioni che riprendono o inaugurano nuove stagioni.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 31 maggio al 6 giugno 2026. Rai1 D: PFB: Meglio Tardi che Mai 1ªTv L: Ulisse R M: I Volti della Repubblica: 80 Anni Referendum live M: Lussemburgo-Italia G: PFB: Diversi come Due Gocce d’Acqua R V: Campioni del Mondo: Italy Loves Unesco live S: Pino È R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (2 ep.) fine M: Un Nuovo Inizio 1ªTv M: Ticket to Paradise G: Montmartre new V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin R il 0106, ore 17:50-19:05 – Concerto Festa della Repubblica dal 0106, ore 12:00 – Camper Osteria Italia il 0206, ore 9:00 – Celebrazione Festa della Repubblica... 🔗 Leggi su Bubinoblog
Notizie e thread social correlati
PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026: CARLUCCI IN ARENA, NUOVE SERIEDal 31 maggio al 6 giugno 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive includono nuove serie e appuntamenti speciali.
Argomenti più discussi: Ricca programmazione al Cinema Monviso; Cinema Mignon di Tirano: la programmazione dal 27 al 31 maggio; CINEMA LUCCA – mese di MAGGIO- GIUGNO 2026; Settimana televisiva dal 25 al 31 maggio: anticipazioni su cosa vedremo in tv.
La stagione cinematografica del Massarenti si avvia verso la conclusione: gli abbonamenti saranno validi fino a domenica 31 maggio 2026. Vi invitiamo quindi a verificare eventuali ingressi residui e ad approfittarne in quest'ultimo fine settimana di progra facebook