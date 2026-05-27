PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026 | CARLUCCI IN ARENA NUOVE SERIE AL VIA

Notizia in breve

Dal 31 maggio al 6 giugno 2026, diversi canali televisivi italiani trasmetteranno i loro palinsesti, con alcune novità e programmi consolidati. Tra gli eventi, è previsto il ritorno di un noto conduttore in prima serata su un canale principale. Verranno inoltre lanciate nuove serie televisive e programmi di intrattenimento. La programmazione include anche film e approfondimenti, con variazioni tra i diversi emittenti. La settimana segna un cambio di stagione, con molte trasmissioni che riprendono o inaugurano nuove stagioni.