Palestre scolastiche in gestione a Enti e associazioni | avviato l' iter dalla Provincia

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Provincia di Caserta ha pubblicato un avviso pubblico per affidare in uso temporaneo le palestre scolastiche. La gestione sarà affidata a enti e associazioni, esclusivamente in orario extrascolastico. L’iter amministrativo è stato avviato dal Settore Patrimonio e dal Servizio Gestione degli impianti sportivi. La procedura riguarda le strutture sportive delle scuole presenti sul territorio provinciale.

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Avviato l'iter per l'assegnazione della gestione delle palestre scolastiche. Il Settore Patrimonio e Provveditorato-Servizio Gestione degli impianti sportivi della Provincia di Caserta ha pubblicato l’Avviso Pubblico per l'assegnazione in uso temporaneo, in orario extrascolastico, delle palestre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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