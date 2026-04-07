A aprile 2026 si susseguono diverse scadenze legate ai pagamenti dell’Inps, tra cui l’Assegno Unico, l’ADI e la Naspi. Il calendario previste include date precise per l’erogazione di queste prestazioni, che si inseriscono in un mese ricco di ricorrenze civili e religiose, come il Lunedì di Pasquetta e l’anniversario della Liberazione. Le date dei pagamenti sono state comunicate ufficialmente dall’ente previdenziale.

Tra il Lunedì di Pasquetta e l’Anniversario della Liberazione aprile è un mese in cui non mancano le ricorrenze civili e religiose. Il calendario dei pagamenti delle principali prestazioni INPS si adatta tuttavia alle festività e ai corrispondenti giorni di chiusura degli istituti bancari in modo da evitare disagi ai soggetti beneficiari. Analizziamo le date dei pagamenti Inps di aprile 2026 in dettaglio. Indice. Pagamenti INPS di aprile 2026: Assegno Unico Universale (AUU). Pagamenti INPS di aprile 2026: Assegno di Inclusione (ADI). Pagamenti INPS di aprile 2026: Supporto Formazione e Lavoro (SFL). Pagamenti INPS di aprile 2026: Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Assegno Unico, ADI, Naspi: tutti i pagamenti Inps di aprile 2026. Il calendario

Pagamenti INPS di febbraio 2026: le date per Assegno unico, ADI, Naspi e Dis-CollAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

AUMENTO ASSEGNO UNICO 2026 TABELLA NUOVI IMPORTI e PAGAMENTI dal 18 FEBBRAIO

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Pagamenti Inps aprile 2026, dall'Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI: le date da segnare sul calendarioPensioni, bonus e misure di inclusione sociale. Il mese di aprile 2026 presenta un calendario denso di appuntamenti per milioni di cittadini italiani e l’Inps ha definito ... corriereadriatico.it

L'Inps ha già definito le finestre temporali per i beneficiari dell’Assegno unico di questo mese: il pagamento è atteso nella seconda metà del mese di aprile. C’è però differenza sulle date di pagamento tra gli assegni che non hanno subito variazioni nel mese p - facebook.com facebook

Va escluso l’importo dell’assegno unico e di quello universale. Ora la domanda ha validità fino a quando il minore compie tre anni. x.com