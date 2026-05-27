Il primo allarme sull’ozono è scattato a Milano, dove le temperature estive elevate hanno fatto salire i livelli di inquinamento oltre i 180 microgrammi per metro cubo d’aria, soglia che indica l’inizio di una condizione di attenzione. Le misurazioni sono state effettuate in diverse zone della città, evidenziando un aumento dei valori rispetto ai giorni precedenti. La situazione resta sotto osservazione.

Milano - Il caldo record ha portato l’ozono oltre il livello di guardia o vicino ai 180 microgrammi per metro cubo d’aria che rappresentano “la soglia di informazione“. Il primo allarme di questo 2026 è s uonato in anticipo, complice le temperature che improvvisamente hanno raggiunto valori da piena estat e. Ieri la mappa di Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente che monitora quotidianamente le concentrazioni dei principali inquinanti, colorava di rosso tre stazioni fisse: Bergamo, Calusco d’Adda, Moggio i n Valsassina (Lecco). Qui l’ozono ha sfiorato quota 200. Il resto della regione è un’unica grande zona gialla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ozono, suona già il primo allarme: le temperature estive fanno sforare il livello di guardia

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