L'astronave Orion ha raggiunto una velocità di Mach 33 durante il rientro a San Diego, stabilendo un record per la missione Artemis II. Lo scudo termico ha resistito alle alte temperature e alle sollecitazioni generate da questa velocità. L’Italia ha contribuito allo sviluppo di Orion attraverso la fornitura di componenti chiave. La missione Artemis II ha completato la fase di rientro, confermando le capacità dell’astronave in condizioni estreme.

? Punti chiave Come ha fatto lo scudo termico a resistere a Mach 33?. Quale ruolo cruciale ha giocato l'Italia nello sviluppo di Orion?. Perché la Luna è diventata il campo di battaglia per l'elio-3?. Chi dominerà le rotte interplanetarie tra USA e Cina?.? In Breve Nuovo scudo termico testato dopo i limiti strutturali riscontrati nel precedente volo senza equipaggio.. Collaborazione ESA con aziende europee e contributi italiani per il motore della navicella.. Cina e sonda Chang’e-6 competono per il controllo dell'elio-3 sul lato oscuro lunare.. Comandante Reid Wiseman valida sistemi per future basi logistiche verso Marte.. La capsula Orion ha ammarato vicino a San Diego, in California, dopo aver percorso 694. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orion ammara a San Diego: record di Mach 33 per la missione Artemis II

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SPLASHDOWN: See the moment ARTEMIS II crew successfully splashes down off coast of San Diego

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La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IILa capsula Orion è stata recuperata nell'oceano Pacifico al largo delle coste della California, a sud-ovest di San Diego.

Artemis II, partita la missione: Orion in viaggio verso la LunaNella notte italiana, alle 00:35, un razzo Space Launch System è stato lanciato dalla rampa di lancio, segnando l'avvio della missione Artemis II.

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