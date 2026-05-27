Orebella, il marchio di profumi di Bella Hadid, ha completato un round di finanziamento di Serie A, guidato da Silas Capital. La società ha ottenuto i fondi necessari per espandere le proprie attività. La notizia riguarda il finanziamento e non include dettagli sui piani futuri o altre operazioni aziendali.

Ottime notizie per Orebella, il brand di profumi fondato da Bella Hadid, che ha chiuso un round di finanziamento di Serie A guidato da Silas Capital. Si tratta del fondo che sostiene anche Makeup by Mario. A questa operazione ha partecipato anche Celebrands, la società con cui la stessa Bella Hadid ha lanciato Orebella nel 2024. Anche se non sono stati resi noti i termini dell’accordo, Brian Thorne, partner di Silas Capital, afferma che “Orebella ha costruito una posizione chiara e differenziata nel mondo delle fragranze, sostenuta da una solida performance iniziale e da una consumer base altamente coinvolta”. Orebella punta all’espansione (grazie ad un cospicuo finanziamento). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Orebella, il brand di Bella Hadid, cerca di espandersi (grazie ad un finanziamento)

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