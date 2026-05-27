Ora Meloni preme sullo Stabilicum L’obiettivo è la legge entro luglio

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria a Venezia, il governo ha avviato immediatamente la spinta per approvare una nuova legge elettorale entro luglio. Il primo ministro ha incaricato il Parlamento di accelerare i tempi, con l’obiettivo di portare a termine il processo legislativo nel minor tempo possibile. La pressione è stata esercitata subito dopo il risultato elettorale, con un focus particolare sulla normativa dello stabilimento.

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L’ordine è scattato un istante dopo l’insperata vittoria a Venezia: spingere al massimo sull’acceleratore per la nuova legge elettorale. Ma cosa significa, in concreto, per Palazzo Chigi accelerare? Di base, incassare l’ok della Camera entro luglio, ignorando gli strepiti dell’opposizione. I ben informati, però, sussurrano che la premier abbia in mente tempi da Formula 1: approvazione lampo in entrambe le Aule prima della pausa estiva. L’obiettivo inconfessabile? Tenersi le mani libere per lo scenario estremo: scioglimento anticipato ed elezioni entro l’anno. Non è il piano A, ma i continui terremoti internazionali impongono di farsi trovare pronti a tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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