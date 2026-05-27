Opere d’arte rubate tra Italia Olanda e Usa | i carabinieri restituiscono i dipinti all’abbazia di Sesto al Reghena

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito dipinti rubati provenienti da Italia, Olanda e Stati Uniti. Le opere erano state sottratte in diversi furti e successivamente trovate in vari Paesi. L’indagine, coordinata dalla Procura di Pordenone, ha portato allo smantellamento di un traffico internazionale di opere d’arte. Le opere sono state riconsegnate all’abbazia di Sesto al Reghena.

Un traffico internazionale di opere d’arte tra Italia, Olanda e Stati Uniti è stato smantellato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Cagliari, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone e condotta con il supporto di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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