Giovedì, Milano, Bologna, Firenze e Roma saranno interessate da una giornata di bollino rosso a causa di temperature elevate. L’Italia centrale e settentrionale registra valori molto sopra le medie stagionali. Le previsioni indicano che le temperature massime supereranno i livelli di soglia per il rischio caldo intenso. Questa ondata di caldo prosegue senza interruzioni, interessando diverse città del Centro-Nord.

L'Italia continua a fare i conti con temperature eccezionali ben oltre le medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord. Giovedì Bologna, Firenze, Roma e Torino saranno da bollino rosso secondo il Ministero della Salute. Intanto dal Veneto arrivano i primi segnali di cambiamento con temporali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ondata di caldo senza tregua: Milano, Bologna, Firenze e Roma da bollino rosso giovedì

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