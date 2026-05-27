Giovedì si prevede un bollino rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino a causa di un’ondata di caldo che porta temperature sopra la media. L’afa e l’umidità saranno elevate in molte zone del paese. La protezione civile ha emesso allerte per queste città. Le temperature massime previste superano i valori abituali per questo periodo. Nessuna variazione di condizioni atmosferiche significative è annunciata per i giorni successivi.

AGI - Allerta caldo in Italia per questa prima, precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Ondata di caldo, le persone a rischio . Il bollettino quotidiano del ministero della Salute, inaugurato appena ieri per la stagione corrente, segnala già per giovedì quattro città da bollino rosso per il caldo, il massimo dell'allerta che indica "condizioni di emergenza (ondata di caldo) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Le città da bollino rosso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ondata di caldo: giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà

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