Oncoematologia pediatrica arriva una nuova sala giochi e la palestra digitale

Notizia in breve

All’interno del reparto di oncoematologia pediatrica di un’azienda ospedaliera nelle Marche è stata inaugurata una nuova sala giochi e una palestra digitale. La struttura ricreativa è dedicata ai pazienti pediatrici e mira a offrire spazi di svago durante il percorso di cura. La realizzazione di queste aree si inserisce in un progetto di miglioramento delle condizioni di degenza dei bambini. La memoria del dottor Pasquale Allevi sarà mantenuta all’interno del reparto.