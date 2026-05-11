Il mare che cura i bambini dell' Oncoematologia pediatrica liberano a Sferracavallo una tartaruga

I bambini dell’Oncoematologia pediatrica hanno liberato in mare una tartaruga presso la spiaggia di Sferracavallo. L’evento si è svolto presso il centro di educazione ambientale Baia del Corallo, che ha ospitato l’attività. La liberazione si inserisce in un’iniziativa dedicata alla tutela della fauna marina e alla sensibilizzazione ambientale. La cerimonia ha coinvolto i giovani pazienti e il personale del centro.

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