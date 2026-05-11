Il mare che cura i bambini dell' Oncoematologia pediatrica liberano a Sferracavallo una tartaruga
I bambini dell’Oncoematologia pediatrica hanno liberato in mare una tartaruga presso la spiaggia di Sferracavallo. L’evento si è svolto presso il centro di educazione ambientale Baia del Corallo, che ha ospitato l’attività. La liberazione si inserisce in un’iniziativa dedicata alla tutela della fauna marina e alla sensibilizzazione ambientale. La cerimonia ha coinvolto i giovani pazienti e il personale del centro.
Il centro di educazione ambientale (Cea) Baia del Corallo di Sferracavallo è tornato a colorarsi di speranza. Si è concluso con successo il secondo appuntamento del progetto “Verde come le alghe, blu come il mare, bianco come le vele”: l'iniziativa giunta alla quarta edizione (che si è svolta.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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IL MARE CHE CURA, LA FANTASIA CHE LIBERA ? Si svolge sabato 9 maggio la giornata conclusiva della 4ª edizione di Verde come le alghe, blu come il mare e bianco come le vele. Un grande sforzo collettivo che vede uniti il Circolo Velico Sferraca - facebook.com facebook
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