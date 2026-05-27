Omo Nero e Bucefalo ancora su strada | dopo teatri cinema e piattaforme La Via per Tawam arriva in tv

Da perugiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Omo Nero e Bucefalo sono ancora in viaggio, questa volta in televisione con “La Via per Tawam”. Dopo aver percorso teatri, cinema e piattaforme digitali, l’avventura dell’avvocato perugino Francesco Loreti, noto come Omo Nero, si sposta sul piccolo schermo. La serie segue le tappe del viaggio motociclistico, senza ulteriori dettagli sulla produzione o la distribuzione.

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Nuova tappa per l’avventura motociclistica dell’avvocato perugino Francesco Loreti, meglio noto come Omo Nero. Dopo aver conquistato il pubblico al cinema e riscosso consensi di critica, il docufilm “La Via per Tawam” si prepara a invadere i salotti di casa. L’appuntamento è per venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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