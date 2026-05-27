Omo Nero e Bucefalo ancora su strada | dopo teatri cinema e piattaforme La Via per Tawam arriva in tv

Notizia in breve

Omo Nero e Bucefalo sono ancora in viaggio, questa volta in televisione con “La Via per Tawam”. Dopo aver percorso teatri, cinema e piattaforme digitali, l’avventura dell’avvocato perugino Francesco Loreti, noto come Omo Nero, si sposta sul piccolo schermo. La serie segue le tappe del viaggio motociclistico, senza ulteriori dettagli sulla produzione o la distribuzione.