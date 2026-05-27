Oltre la droga Emmaus traccia le altre dipendenze dei giovani | Oggi sfide sono più subdole
Oggi a Foggia si è concluso l’evento ‘Il valore del tempo’, dove è stato evidenziato che le dipendenze tra i giovani non si limitano alla droga. Durante l’incontro, è stato sottolineato come le sfide odierne siano più subdole e coinvolgano anche comportamenti compulsivi e dipendenze digitali. La discussione ha coinvolto esperti e giovani, che hanno condiviso le difficoltà legate a queste nuove forme di dipendenza.
Si è tenuto questa mattina mercoledì 27 maggio, nella cornice di Palazzo Dogana a Foggia, l’evento conclusivo ‘Il valore del tempo. Strumento di prevenzione alle dipendenze’, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia insieme all’associazione Comunità sulla strada di Emmaus Ers. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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