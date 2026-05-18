Oltre Wembanyama c' è di più | le altre stelle degli Spurs chi sono e cosa fanno

Gli Spurs sono arrivati in finale della Western Conference per la prima volta dopo nove anni, grazie anche alle prestazioni di Wembanyama, considerato uno dei giocatori più promettenti della squadra. Tuttavia, ci sono altri membri del roster che hanno contribuito alla recente corsa ai playoff, con ruoli specifici e statistiche che testimoniano il loro impegno. La squadra si è affidata a diversi giocatori chiave, ognuno con compiti e responsabilità ben precise, che hanno sostenuto la crescita complessiva del team nel corso della stagione.

Stephon Castle e Dylan Harper incantano, oltre a Wembanyama c’è di più. I San Antonio Spurs tornati alla finale della Western Conference che mancava loro dal 2017, raggiunta per la prima volta nella nuova era post Duncan, Ginobili, Parker e Leonard, sfoggiano “l’alieno” francese in copertina. Ma i loro successi di oggi e di domani dipendono anche, parecchio, dalla coppia di guardie americane, giovani, giovanissime, che vanno di fretta, su un campo di pallacanestro. Castle, 21 anni, e Harper, 20, fanno già la differenza ai playoff. Hanno anticipato i tempi e ci hanno preso gusto. Il bello - promettono - deve ancora arrivare. Non ci vuole il suo omonimo della serie tv, Richard Castle, detective di circostanza, per scoprire che l’esterno campione universitario con Uconn è già il Robin di Batman Wemby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Ha segnato un fade away esattamente come Olajuwon, dopo che questa estate è andato a lezione da Hakeem. Ha dato assist dal post alto come Jokic, giocatore che ha definito come Il migliore al mondo. Ha segnato un paio di canestri in palleggio arresto e x.com