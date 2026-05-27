Nuovo nucleare quella partita che si può vincere solo se è ?di tutti?

Senza il sostegno di tutti i "colori" politici la partita dell'energia è già persa per l'Italia. È persa nella corsa europea, figuriamoci in quella con la minacciosa Cina, per il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini che ha ben presente il bivio al quale si trova il nostro Paese sul nucleare con le elezioni politiche del 2027 alle porte e due referendum alle spalle. Un Paese in cui mentre lo Stato spinge sulla produzione di fonti rinnovabili, la politica locale, Regioni in testa, tira il freno a mano come può. Moratorie e contenziosi aperti sugli iter autorizzativi sono all'ordine del giorno al pari dei progetti... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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