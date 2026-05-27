Non paghi non mangi a mensa? Il sindaco | nessuno resta senza pranzo

Il sindaco ha confermato che, nonostante le difficoltà con il gestore della mensa scolastica, nessun bambino resterà senza pranzo. Le trattative con l’azienda incaricata della gestione sono ancora in corso, ma si assicura che tutti i minori riceveranno il pasto previsto. La questione riguarda il pagamento e la continuità del servizio, con aggiornamenti in arrivo. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato variazioni nelle modalità di distribuzione dei pasti.

Questione mensa, interlocuzioni con il gestore ancora in corso "ma una certezza: nessun bambino resterà senza pasto". Risale ormai a due settimane fa la comunicazione da parte di Dussmann, concessionario per il servizio di refezione scolastica, che aveva sollevato il polverone, anche in sede politica. "Invitiamo i gentili genitori - vi si leggeva - a verificare la propria posizione debitoria, informando che gli utenti che presenteranno un saldo negativo non saranno autorizzati ad usufruire del servizio mensa per l’anno scolastico 2026-2027". Poi l’avvio del confronto, ancora in atto. E così, in una nota, il sindaco Antonio Fusé. "I casi sociali - vi si legge - verranno presi in carico, come sempre, dall’Amministrazione a mezzo dei Servizi alla Persona del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Non paghi, non mangi a mensa? Il sindaco: nessuno resta senza pranzoQuestione mensa, interlocuzioni con il gestore ancora in corso ma una certezza: nessun bambino resterà senza pasto. ilgiorno.it